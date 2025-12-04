Die vorbörslichen Indikationen versprechen einen freundlichen Start, getragen von einer stabilen Wall Street und festen Märkten in Asien. Der DAX-Future notiert leicht im Plus, nachdem der Index gestern bei 23.694 Punkten den Sprung über wichtige Durchschnittslinien verpasste . Inflations- und Zinsthemen bleiben bestimmend: Die Realrenditen in Europa steigen weiter, was auf höheres Anleiheangebot und geringere Nachfrage zurückgeführt wird . Entscheidend für den heutigen Handel sind die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe - der Markt rechnet weiter mit einer Zinssenkung im Dezember. Aus deutscher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...