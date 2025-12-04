Nach seinem Treffen mit Trump warnt Nvidia-Chef Jensen Huang, neue Chip- und KI-Gesetze könnten Amerikas technologische Führungsrolle gefährden.Nvidia-CEO Jensen Huang hat sich am Mittwoch mit US-Präsidenten Donald Trump getroffen, um über mögliche neue Beschränkungen beim Export von Hochleistungschips zu sprechen. Dabei warnte Huang vor überzogenen Regulierungsplänen, die seiner Ansicht nach die Innovationskraft der US-Technologiebranche gefährden könnten. Im Zentrum des Gesprächs stand der Entwurf des "Guaranteeing Access and Innovation for National Artificial Intelligence Act" (GAIN AI Act), ein Gesetzesvorschlag, der Chip-Hersteller wie Nvidia und AMD verpflichten würde, US-Unternehmen …

