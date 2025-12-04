Marktbericht zum 04. Dezember 2025: Die Märkte bleiben vom Zinsthema dominiert: In Europa steigen die Realrenditen weiter, obwohl die EZB ihre geldpolitische Position als "gut ausbalanciert" einstuft . In den USA rückt der Arbeitsmarkt in den Mittelpunkt. Die schwachen ADP-Daten (+32.000 Jobs Rückgang) verstärken die Erwartung einer baldigen Zinssenkung, während die Futures eine Lockerung im Dezember nahezu eingepreist haben . Asien handelt überwiegend freundlich - der Nikkei steigt um mehr als 2 % - und stützt die Stimmung zu Tagesbeginn. Damit stehen heute besonders Salesforce und Airbus im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...