Explorationsoffensive läuft: Avanti Gold treibt Vorbereitung auf 15.000 Meter Bohrkampagne voran!

Avanti Gold startet durch: Misisi-Projekt vor dem Explorations-Comeback - 15.000-m-Bohrprogramm ab Q1/2026, 3,1 Mio. Unzen Ressource, neues Management und Finanzierung stehen.
Die kanadische Avanti Gold Corp. (CSE: AGC; Deutschland: X370) meldet deutliche Fortschritte bei den Vorbereitungen für den Explorationsstart auf ihrem Goldprojekt Misisi in der Demokratischen Republik Kongo. Nach einem Führungswechsel, einer deutlich aufgestockten Finanzierung und einer umfassenden Vor-Ort-Mission arbeitet das Unternehmen darauf hin, im ersten Quartal 2026 ein rund 15.000 Meter umfassendes Bohrprogramm zu beginnen. Das Misisi-Projekt beherbergt laut Avanti kanadischen Standards entsprechende, geschlussfolgerte Ressource von 3,1 Mio. Unzen Gold mit durchschnittlich 2,37 g/t Gold und umfasst mehrere bereits definierte Zielzonen auf insgesamt 133 km² Lizenzfläche.
Avanti Gold: Neue Führung, frisches Kapital und Vor-Ort-Gespräche
Avanti Gold hatte zum 30. September 2025 ein neues Managementteam eingesetzt und im Anschluss eine Privatplatzierung in Höhe von 25 Mio. CAD abgeschlossen, was unserer Ansicht nach klar das große Interesse des Marktes am Unternehmen und seinem Projekt demonstriert. Auf dieser Basis richtet das Unternehmen den Fokus nun auf die Wiederaufnahme der Explorationsaktivitäten auf dem Misisi-Goldprojekt im Osten der DR Kongo.
In den vergangenen Wochen absolvierte das Management eine umfangreiche Reise in das zentralafrikanische Land. Stationen waren unter anderem Kinshasa, Lubumbashi, Kalemie sowie das Projektgebiet rund um Misisi. Dort fanden nach Unternehmensangaben Gespräche mit Regierungsvertretern, lokalen Behörden, traditionellen Führungspersonen, Lieferanten und Vertretern der umliegenden Gemeinden statt. Ziel war es, Rahmenbedingungen für Logistik, Sicherheit, Genehmigungen und die Zusammenarbeit mit den Anrainergemeinden zu klären.
Ein zentrales politisches Signal war das Treffen mit dem Minister für Bergbau, Louis Watum Kabamba. Dabei stellte Avanti Gold das neue Management offiziell vor und erläuterte die Pläne zur Wiederaufnahme der Arbeiten auf Misisi. Das Unternehmen spricht von konstruktiven Gesprächen und einer positiven Aufnahme der Pläne durch die Behörden.
