Börse Live: DAX, Infineon, Bitcoin: So startest Du ins Jahresende

Anzeige / Werbung

Welche Chancen und Risiken der Markt bietet - Top-Analysen zu DAX, Infineon, RWE und Co.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Börsenlandschaft bietet spannende Möglichkeiten. Von einem optimistischen DAX bis hin zu Einzelwerten wie Infineon und RWE - die Experten von börse.live haben die wichtigsten Trends analysiert. Auch Bitcoin wird langfristig positiv bewertet. Hier sind die Highlights und Tipps, wie Du Dich optimal aufstellst.

DAX auf Kurs: Optimismus trotz Volatilität

Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ist positiv: Der DAX legte vorbörslich zu, unterstützt durch starke Impulse aus dem US-Markt, vor allem aus der Automobil- und Technologiesparte. Die Experten erwarten bis Jahresende einen Anstieg auf 24.400 Punkte, ein Plus von 2,2%.

Trotzdem solltest Du mit kurzfristigen Schwankungen rechnen. Im Dezember sind Rücksetzer von 200-300 Punkten möglich, ohne den langfristigen Aufwärtstrend zu gefährden. Wer bereits investiert ist, sollte Stop-Loss-Marken setzen, um sich gegen mögliche Turbulenzen abzusichern.

?? Mehr Marktanalysen auf YouTube

Diese Analyse basiert auf der Live-Sendung von börse.live. Willst Du täglich topaktuelle Einschätzungen zu DAX, Einzelaktien und den wichtigsten Märkten? Dann abonniere jetzt den YouTube-Kanal von börse.live!

Unsere Experten: Andreas Wolf, David Wotzka, Daniel Fehring und Christian Lill analysieren für Dich die Märkte - kompetent, verständlich und immer am Puls der Zeit.

?? Jetzt Kanal abonnieren

Infineon: KI als Wachstumstreiber

Infineon bleibt ein Dauerbrenner für langfristig orientierte Anleger. Mit der Positionierung im Bereich Künstliche Intelligenz und Rechenzentren wird bis 2030 ein starkes Wachstum erwartet, besonders bei Stromchips. Ein jüngster Sieg vor der US-Handelskommission stärkt die Wettbewerbsposition weiter.

Charttechnisch befindet sich die Aktie in einer Seitwärtsbewegung zwischen 28 und 38 Euro. Sollte der Kurs die Marke von 38 Euro knacken, sehen Experten Potenzial für einen Sprung auf 45 bis 60 Euro.

RWE: Die grüne Zukunft zahlt sich aus

RWE überzeugt mit einer erfolgreichen Transformation in Richtung erneuerbare Energien. Das Unternehmen investiert massiv in Batteriespeichersysteme, wie ein aktuelles Projekt in Wales zeigt, das rund 240 Millionen Euro kostet. Auch ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1,5 Milliarden Euro bis 2026 stützt die Kursentwicklung.

Kein Wunder, dass die Aktie 2023 über 45% zulegen konnte. Angesichts der langfristigen Perspektive bleibt RWE ein spannender Titel für Anleger, die von der Energiewende profitieren wollen.

Bitcoin: Optimismus trotz Unsicherheit

Bitcoin bleibt ein heißes Thema. Doch der Markt bleibt volatil. In der Diskussion der Experten zeigte sich, dass einige auf langfristige Gewinne setzen, während andere aktuell auf Short-Strategien setzen.

Die Kursentwicklung könnte durch globale Ereignisse weiter beeinflusst werden, weshalb sich ein diversifizierter Ansatz hier auszahlen könnte.

Leonardo und Zalando: Zwei besondere Einzeltitel im Blick

Auch abseits der DAX-Schwergewichte gibt es spannende Werte. Das italienische Unternehmen Leonardo aus der Rüstungs- und Luftfahrtbranche punktet mit stabilen Auftragsbüchern und langfristigem Potenzial. Ein Experte aus dem börse.live-Team ist überzeugt von der Aktie, trotz der derzeitigen Konsolidierungsphase.

Bei Zalando stabilisiert ein laufendes Aktienrückkaufprogramm den Kurs. Mit einem Zielkurs von 35 bis 36 Euro, laut Analysten, könnte die Aktie bis 2026 zu einer attraktiven Investition werden. Dennoch ist eine Absicherung bei 20 Euro zu empfehlen, um vor möglichen Rücksetzern geschützt zu sein.

?? Gewinne und Spezial-Analysen im Advent

Die Adventszeit bringt nicht nur Volatilität, sondern auch spannende Aktionen bei Börse Live! Gewinne kostenlose Mitgliedschaften bei unserem Community-Event oder schalte exklusive Analysen frei.

Unsere Experten: Andreas Wolf, David Wotzka, Daniel Fehring und Christian Lill nehmen Dich mit in die tiefen Märkteinschätzungen - direkt und live.

?? Jetzt mehr erfahren

Zinsentscheidungen und Dezember-Prognosen

Die bevorstehende Sitzung der US-Notenbank (FED) wird als entscheidend für die Märkte eingeschätzt. Eine Zinsentscheidung könnte die Handelsaktivität stark beeinflussen. Gleichzeitig sorgt der große Verfallstermin Mitte Dezember für erwartete Volatilität. Analysten empfehlen, bis dahin zurückhaltend zu agieren und keine überhasteten Entscheidungen zu treffen.

Fazit: Chancen nutzen, Risiken im Blick

Die Experten von börse.live zeichnen ein überwiegend positives Bild für den DAX und wichtige Einzelaktien. Infineon und RWE bieten spannende langfristige Perspektiven, während Leonardo und Zalando besonders für diversifizierte Portfolios interessant sind. Bei Bitcoin gehen die Meinungen auseinander, doch auch hier bleibt die langfristige Einschätzung optimistisch.

Ob Du erfahren möchtest, wie Marktbewegungen Dich beeinflussen, oder neue Handelsstrategien entdecken willst: Bleib mit börse.live und unserer Community am Puls der Märkte!

Enthaltene Werte: IT0003856405,DE0006231004,DE0007037129,DE0008469008,DE000ZAL1111