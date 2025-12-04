Köln (ots) -"Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" schließt seine Jubiläumsstaffel mit einer hervorragenden Gesamtperformance ab. Der Reality-Hit erreicht mit jeder Folge ein Millionenpublikum im TV am Ausstrahlungstag ebenso wie auf RTL+, wo das "Sommerhaus" zu den erfolgreichsten Streaming-Formaten des Jahres zählt.Die konvergenten Daten bis einschließlich Folge 11 bestätigen den Trend aus der Halbzeitbilanz: Die "Sommerhaus"-Staffel wird plattformübergreifend stärker außerhalb des Ausstrahlungstags über RTL+ und zeitversetzt im TV (Catch-up-Nutzung) genutzt als am TV-Abend (Overnight-Nutzung) selbst. Im Gesamtpublikum (Z3+) entfallen 53,8 Prozent (Ø 1,22 Mio.) der Nutzung auf Catch up und 46,2 Prozent (Ø 1,05 Mio.) auf Overnight, was einer durchschnittlichen Reichweite von 2,27 Millionen Zuschauern pro Folge entspricht. Besonders deutlich zeigt sich dieser Trend in den jüngeren Zielgruppen: In der RTL-Kernzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen liegt der Catch-up-Anteil bei 62,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen bei 76,0 Prozent und bei den 14- bis 29-Jährigen sogar bei 89 Prozent.Die starke Performance auf RTL+ spiegelt sich auch in der Census+-Auswertung wider: Mit 3,79 Millionen Abrufen belegt Folge 1 seit Start der Messung im März dieses Jahres eine Top-Platzierung unter allen Anbietern. Insgesamt sind drei "Sommerhaus"-Folgen in den Streaming-Top-10 und neun in den Top 25 des Jahres vertreten. Kein anderes Format schafft eine vergleichbare Präsenz in den Streaming-Charts - und dies, obwohl es ab Mitte November bei RTL+ aufgrund technischer Probleme zu einer Mindermessung gekommen ist. Damit unterstreicht das "Sommerhaus" seine starke Rolle im RTL-Portfolio und gehört zugleich zu den erfolgreichsten Streaming-Angeboten im deutschen Markt."Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" kehrt 2026 mit einer neuen Staffel zu RTL und RTL+ zurück."Overnight" umfasst die Nutzung am Ausstrahlungstag selbst, also die Live-Sehbeteiligung sowie zeitversetztes Sehen am selben Tag."Catch up" beschreibt die zusätzliche Nutzung vor und nach der TV-Ausstrahlung. Dazu zählen spätere TV-Abrufe (z. B. zeitversetzt oder über 24/7-Livestreams) sowie das Streaming auf RTL+ im Zeitraum von 14 Tagen vor bis 13 Tagen nach der TV-Ausstrahlung.Quelle 1: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.13; Auswertungstyp TV Konvergenz, RTL DATA / endgültige Daten / Stand: 03.12.2025Quelle 2: AGF, AGF CENSUS+ v1.4.6, Auswertungstyp: Streaming Videos, Zensusdaten aus technischer Messung, Angebote unter AGF-Messung, bis 01.12.2025Pressekontakt:Ernst RudolfStv. Leitung Kommunikation Unterhaltung / Senior Manager Kommunikation/PR UnterhaltungT: +49 221 456-74310ernst.rudolf@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/6172246