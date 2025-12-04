Unterföhring (ots) -4. Dezember 2025 - Es gibt nur eine: Erstmals öffnete Rudi Völler sein Privatleben für eine TV-Produktion. Die daraus entstandene Sky Original Doku "Rudi Völler - Es gibt nur einen" wurde zur erfolgreichsten Doku des Jahres. Neben weiteren Originals wie "Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France" zählten 2025 auch wieder internationale Serienhighlights und Publikumslieblinge wie "The Rookie" Staffel 7, "The Last of Us" Staffel 2 und "Ghosts" Staffel 4 zu den zahlreichen Hits, die exklusiv zuerst bei Sky und WOW zu sehen waren. Und auch top Kino-Blockbustern kurz nach Kinostart wie "Ich - Einfach unverbesserlich 4" und "Gladiator II" konnten ein riesiges Publikum erreichen. Hier präsentieren wir unsere beliebtesten Entertainment-Titel des Jahres und weitere Rankings.Top 10 Entertainment 2025:1. The Rookie S72. The Last of Us S23. And Just Like That... S34. ES: Welcome to Derry S15. The White Lotus S36. Rudi Völler - Es gibt nur einen7. Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525?8. Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France9. Ghosts S410. Blue Bloods - Crime Scene New York S14Top 10 Sky Factuals 2025:1. Rudi Völler - Es gibt nur einen2. Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525?3. Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France4. Diese Ochsenknechts Staffel 45. Das Nazi-Kartell6. Mythos Borussia - Eine Legende wird 1257. The Green River Killer: Vater, Ehemann, Serienmörder8. Der Tote von nebenan9. Love Scam - Die Geschichte eines unglaublichen Betrugs10. Tradition & Träume: Die 2. Bundesliga 2024/25Top 10 Sky Serien 2025:1. The Rookie Staffel 72. The Last of Us Staffel 23. And Just Like That... Staffel 34. ES: Welcome to Derry5. The White Lotus Staffel 36. Ghosts Staffel 47. Blue Bloods - Crime Scene New York Staffel 148. S.W.A.T. Staffel 89. Chicago Fire Staffel 1310. FBI: Special Crime Unit Staffel 6Sky Cinema Premieren1. Twisters2. Ich - Einfach unverbesserlich 43. Gladiator II4. Final Destination 6: Bloodlines5. Borderlands6. Ein Minecraft Film7. Weekend in Taipei8. Konklave9. Mr. No Pain10. Artic Convoy - Todesfalle EismeerPressekontakt:Sky Deutschland:Thomas SchöffnerContent PRTel: 089/9958 6837Mail: thomas.schoeffner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.debzw. direkt über das Fotoweb: https://picturemedia.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6172282