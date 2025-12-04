Bern - Der Berner Energiekonzern BKW will den Ausbau von Energiespeicherlösungen vorantreiben. Er prüft den Bau von Grossbatterieprojekten in Mühleberg und Bickingen im Kanton Bern sowie in Bassecourt im Kanton Jura. Entsprechende Machbarkeitsstudien wurden in Auftrag gegeben, wie die BKW am Donnerstag mitteilte. Sie sollen voraussichtlich im Frühling 2026 zeigen, ob die Projekte unter den gegebenen technischen, wirtschaftlichen und genehmigungsrechtlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab