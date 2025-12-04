Evotec hat einen wichtigen Fortschritt in der gemeinsamen Forschungspartnerschaft mit Bayer gemeldet. Wie es in einer Mitteilung heißt, hat Bayer eine Phase-2-Studie zu einem neuartigen Wirkstoff gegen Nierenerkrankungen gestartet, der im Rahmen der seit 2016 bestehenden Multi-Target-Kooperation entwickelt wurde.Mit dem Beginn der klinischen Prüfung rückt für Evotec der nächste finanzielle Meilenstein näher: Die geplante erste Wirkstoffgabe Anfang 2026 wird - wie im Vertrag festgelegt - eine entsprechende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
