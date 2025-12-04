Die Kursentwicklung der iRobot-Aktie war zuletzt eine der größten Tragödien der gesamten Konsumgüterindustrie. Der Aktienkurs des Herstellers von Haushaltsrobotern kollabierte von 125 US$ Anfang 2021 auf 1,40 US$ Ende November. Doch gestern gab die iRobot-Aktie mit einem Kursplus von +74% ein gewaltiges Lebenszeichen von sich. Was war da los und können Anleger hier das Schnäppchen ihres Lebens machen? Erklärungen für die Kursexplosion Es ist schon ...

