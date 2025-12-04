Nach einer kurzen Verschnaufpause übernehmen am Donnerstag wieder das Kommando bei der Aktie von Carbios. An der Heimatbörse in Paris kratzt der Titel wieder am jüngst markierten 52-Wochen-Hoch bei 12,29 Euro. Die Analysten von Kepler Cheuvreux sehen indes noch mehr Potenzial für den französischen Nebenwert.Die Investmentbank hat die Einstufung "Buy" nach dem Asien-Deal mit Wankai New Materials (DER AKTIONÄR berichtete) bestätigt. Kursziel: 14,00 Euro. Die endgültige Vereinbarung sei eine "sehr ...

