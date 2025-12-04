Fozard, der Gründer von CoreAVI, hat High-Fidelity-KI-Systeme entwickelt, die von der NASA, dem US-Militär, Airbus, Boeing und Dutzenden anderen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsprogrammen eingesetzt werden

Toronto, Kanada - 4. Dezember 2025 / IRW-Press / The FUTR Corporation (TSXV: FTRC)(OTCQB: FTRCF)(FWB: QA20; WKN: A4165Y; ISIN: CA3609521057), ("FUTR" oder das "Unternehmen"), eine KI-gestützte Verbraucherfinanzplattform, die es Menschen ermöglicht, den Wert ihrer Daten zu monetarisieren, zu verwalten und auszugeben, gab heute die Ernennung von Damian Fozard, einem weltweit anerkannten Experten für sicherheitskritische und hochzuverlässige künstliche Intelligenz, zum Mitglied des Advisory Board des Unternehmens bekannt.

Fozard ist vor allem als Gründer von CoreAVI und Pionier beim Einsatz von GPU-, Rechen- und KI-Systemen in missionskritischen Umgebungen in der Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobilindustrie und anderen regulierten Sektoren bekannt. In seiner Karriere hat er sich konsequent auf die Entwicklung deterministischer, transparenter und fehlertoleranter KI-Architekturen konzentriert, die sich deutlich von den undurchsichtigen "Black-Box"-Modellen unterscheiden, die derzeit den Mainstream dominieren. Fozard hat dazu beigetragen, Lösungen für künstliche Intelligenz für mehr als 155 große Luftfahrt- und Verteidigungsprogramme in über 25 Ländern zu entwickeln, unter anderem für das US-Militär, die NASA, Airbus und Boeing.

Durch seine Tätigkeit bei FUTR wird Fozard die Mission des Unternehmens unterstützen, alltäglichen Verbrauchern hochzuverlässige, datengesteuerte kognitive KI zur Verfügung zu stellen, damit sie von präzisen, personalisierten und finanziell verantwortungsvollen, agentenbasierten Erfahrungen profitieren können.

"KI-Unternehmen lassen subjektive, auf rohen LLM basierende KI hinter sich und treten in eine neue Ära datengesteuerter, kognitiver KI-Systeme ein, denen man in realen Umgebungen vertrauen kann. FUTR ist eins der ersten Unternehmen, das diese Philosophie direkt auf alltägliche finanzielle Entscheidungen anwendet. Ich freue mich darauf, mit FUTR zusammenzuarbeiten, um Verbrauchern hochpräzise KI anzubieten und Agenten zu entwickeln, auf die sich die Menschen wirklich verlassen können", so Fozard.

"Das Unterscheidungsmerkmal von FUTR ist die Verwendung von KI, die wir als High-Fidelity-KI bezeichnen - KI, die auf jeden Einzelnen zugeschnitten und auf Zuverlässigkeit, Transparenz und echte finanzielle Ergebnisse ausgelegt ist. Dieser Ansatz erfordert ein Maß an Präzision und Sicherheit, das nur wenige KI-Unternehmen versucht haben. Damian ist genau der richtige Mann, um diese Kerntechnologie zum Leben zu erwecken. Seine Erfahrung mit sicherheitskritischer KI und seine Unterstützung werden unsere Roadmap beschleunigen, während wir weiter skalieren", sagte Alex McDougall, President von The FUTR Corporation.

Über The FUTR Corporation

Die KI-Agenten-App von FUTR konzentriert sich darauf, durch ein einzigartiges Belohnungssystem zur Datenmonetarisierung, personalisierte Angebote sowie ein agentenbasiertes intelligentes Zahlungsmanagement Geld in die Geldbörsen der Verbraucher zurückfließen zu lassen. Mit der KI-Agenten-App von FUTR können Unternehmen für die Bereitstellung von Daten von Verbrauchern, die deren Verwendung zugestimmt haben, an den Agenten belohnt werden, und Marken können diese Daten nutzen, um die Personalisierung und Kundenakquise zu verbessern.

www.thefutrcorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze) enthalten, die die aktuellen Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "glauben", "voraussehen", "prognostizieren", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "werden", "können", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Vorhersagen des Unternehmens und umfassen unter anderem Aussagen über den zukünftigen Erfolg der Geschäftstätigkeit des Unternehmens und die Konsolidierung der Stammaktien des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf bestimmten Annahmen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die schwer zu kontrollieren oder vorherzusagen sind. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Darüber hinaus gelten diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und sofern nicht ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

