Die Aktien der deutschen Automobilbauer befinden sich am Donnerstag deutlich im Aufwind. Das treibt die Papiere von BMW, Mercedes, VW als auch Porsche an, und so kann es jetzt weitergehen. Bei den Auto-Aktien haben sich die Anleger am Donnerstag vom Optimismus des Analysten der Bank of America (BofA) anstecken lassen. Darüber hinaus kündigte US-Präsident Donald Trump Lockerungen von Vorgaben an, wie viel Kraftstoff Autos und leichte Nutzfahrzeuge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
