Der Bergbauriese Rio Tinto hat heute seinen Kapitalmarkttag abgehalten. Im Rahmen dessen machte der neue Konzernchef Simon Trott klar, welche Schwerpunkte er zukünftig setzen will. So legt er etwa wert auf eine striktere Kostendisziplin, geringere Investitionen und eine schlankere Unternehmensstruktur. Der seit August amtierende CEO kündigte darüber hinaus an, die Stückkosten bis 2030 um vier Prozent zu senken. Damit verbunden ist eine deutliche Reduzierung der Investitionsausgaben, die ab 2028 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
