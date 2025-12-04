Energieanbieter Eon hat analysiert, welches Flexibilisierungspotenzial deutsche Haushalte haben, wenn sie PV-Anlagen, Batteriespeicher, Wärmepumpen und E-Autos smart steuern lassen. Neben Entlastungen des Stromnetzes könnten sie auch monetär profitieren. Käme in Deutschland konsequent smarte Energietechnik zum Einsatz, ließe sich das Stromnetz in Deutschland um rund drei Terawattstunden (TWh) Strom entlasten. Das entspricht in etwa dem Stromverbrauch von 1,4 Millionen Haushalten, teilte Energiekonzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
