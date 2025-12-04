Die Versicherungswelt steckt mitten im Umbau. Bei der Kundenkommunikation nimmt die mobile Nutzung rapide zu, klassische digitale Werbekanäle verlieren an Sichtbarkeit. Das geht aus dem aktuellen Techmonitor Assekuranz 2025 von Heute und Morgen hervor. Spitzenreiter beim digitalen Kontakt: die Allianz. Das ist auch für die Anleger eine gute Nachricht.Die digitale Kundeninteraktion in der Versicherungsbranche verändert sich massiv. Laut dem Techmonitor Assekuranz 2025 des Marktforschungsinstituts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär