Republic Technologies Inc. (CSE: DOCT) (FSE: 7FM0) (WKN: A41AYF) (OTCQB: DOCKF) ("Republic" oder das "Unternehmen"), ein börsennotiertes Technologieunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien ab Donnerstag, dem 4. Dezember 2025, unter dem Tickersymbol DOCKF am OTCQB Venture Market ("OTCQB") in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Die Stammaktien des Unternehmens sind nun auch vollständig für die elektronische Abwicklung und Verwahrung über die Depository Trust Company (DTC) berechtigt. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin an der Canadian Securities Exchange ("CSE") unter dem Symbol DOCT gehandelt.

Das OTCQB-Listing stellt einen bedeutenden Schritt in der langfristigen Kapitalmarktstrategie des Unternehmens dar und erhöht die Sichtbarkeit und Teilnahme unter US-Investoren.

Erweiterter Zugang zu US-Investoren

Der Handel am OTCQB erweitert Republics Reichweite auf einen breiteren Pool von US-Privat- und institutionellen Anlegern. Das OTCQB-Listing des Unternehmens wird voraussichtlich einen bequemeren Handel unterstützen und die Tür für zukünftige kapitalmarktbezogene Initiativen in den Vereinigten Staaten öffnen.

"Das Listing am OTCQB mit DTC-Berechtigung stärkt unsere Präsenz im größten Kapitalmarkt der Welt", sagte Daniel Liu, CEO von Republic Technologies. "Dieser Meilenstein verbessert unsere Fähigkeit, mit der internationalen Investment-Community in Kontakt zu treten und unsere Aktionärsbasis zu erweitern."

Unternehmensmodell

Das Unternehmensmodell von Republic integriert Treasury-Operationen mit Blockchain-Infrastruktur. Das Unternehmen erwirbt seine ETH-Bestände und bindet sie in Validator-Infrastruktur ein, um Attestierungen zu erzeugen kryptografische Signaturen, die die Gültigkeit von Daten bestätigen, die über die Blockchain übertragen werden. Jeder Node erfordert 32 ETH, um aktiviert zu werden; daher wachsen die ETH-Bestände proportional zur Bereitstellung der Infrastruktur.

Dieses Modell wird durch Ethereums Proof-of-Stake-Upgrade (PoS) aus dem Jahr 2022 ermöglicht, das die Funktionsweise der Ethereum-Blockchain im Vergleich zum früheren Proof-of-Work-Modell (PoW) grundlegend verändert hat. Unter dem PoW-Modell mussten Teilnehmer zuvor auf kostspielige, energieintensive Mining-Hardware zurückgreifen. Mit dem PoS-Modell sind jedoch die Sicherheit und der Betrieb von Ethereum direkt an eingesetzte ETH-Bestände und Softwaresysteme gebunden, wodurch die Infrastruktur effizienter und umweltfreundlicher wird.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dieser Ansatz erhebliche strategische Vorteile schafft. Durch die Vermeidung der Abhängigkeit von schwerer Ausrüstung und physischen Anlagen kann das Unternehmen asset-light arbeiten, den Overhead minimieren und operative Risiken reduzieren. Dies ermöglicht es, Ressourcen auf Innovation und Wachstum zu konzentrieren, statt sie in kostenintensiver physischer Infrastruktur zu binden. Ein weiterer entscheidender Vorteil liegt in der Liquidität und Resilienz. ETH ist ein liquider Vermögenswert mit Wertsteigerungspotenzial, was dem Unternehmen Flexibilität verschafft, um Marktabschwünge oder Volatilität effektiver zu bewältigen als Unternehmen, die durch illiquide physische Vermögenswerte eingeschränkt sind.

Insgesamt stellt das Geschäftsmodell des Unternehmens eine moderne, softwarebasierte Alternative zu traditioneller kapitalintensiver Infrastruktur dar und positioniert das Unternehmen als agil und effizient mit dem Potenzial, den langfristigen Wert von Ethereums sich weiterentwickelnder Technologie zu erschließen.

Strategische Positionierung inmitten von Marktvolatilität

Republic operiert weiterhin aus einer Position der Stärke, trotz der breiteren Marktbedingungen. Durch die Kombination eines ETH-gestützten Treasury, Validator-Infrastrukturbetrieb und Attestierungsdiensten beabsichtigt das Unternehmen, ein dreimotoriges Wachstumsmodell aufzubauen, das darauf ausgelegt ist, diversifizierte Einnahmequellen zu generieren und gleichzeitig ein risikodisziplinertes Engagement im breiteren technologischen Ökosystem beizubehalten.

Über Republic Technologies Inc.

Republic Technologies ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen, das Ethereum-Infrastruktur in die globale Wirtschaft integriert. Gestützt auf ein ETH-denominiertes Treasury betreiben wir Validator- und Attestierungsnetzwerke, um die Datenintegrität für universelle Anwendungen zu gewährleisten.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider haben den Inhalt dieser Mitteilung geprüft oder übernehmen Verantwortung für die Genauigkeit oder Angemessenheit dieser Veröffentlichung.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") noch gemäß einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es besteht eine anwendbare Ausnahme von der Registrierungspflicht.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Ereignisse, Bedingungen oder Entwicklungen betreffen, von denen das Unternehmen erwartet oder annimmt, dass sie künftig eintreten werden oder könnten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig jedoch nicht immer erkennbar durch Formulierungen wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "plant", "beabsichtigt", "potenziell", "prognostiziert", "zielt auf", "kann", "könnte", "würde", "möchte" und ähnliche Ausdrücke.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung umfassen unter anderem Aussagen bezüglich: (i) der Aufnahme des Handels der Stammaktien des Unternehmens am OTCQB; (ii) der erwarteten Vorteile eines OTCQB-Listings, einschließlich erhöhter Sichtbarkeit und Teilnahme unter US-Investoren; (iii) des Geschäftsmodells des Unternehmens, einschließlich seiner ETH-gestützten Treasury-Strategie, Validator-Infrastrukturoperationen, Attestierungsdiensten und der Erwartung, dass diese Aktivitäten Einnahmen generieren könnten; (iv) der Einschätzungen des Unternehmens zur technologischen Entwicklung von Ethereum, zur Proof-of-Stake-Infrastruktur, zur Marktpositionierung und zu damit verbundenen Chancen; und (v) der Fähigkeit des Unternehmens, seine strategischen Pläne umzusetzen, unter verschiedenen Marktbedingungen effizient zu operieren und zukünftige kapitalmarktbezogene Initiativen zu verfolgen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen betreffend Marktbedingungen, die Vorteile des OTCQB-Listings, die Leistungsfähigkeit von Ethereums Netzwerk-Infrastruktur, die Vorteile des PoS-Modells für das Unternehmen, die Fähigkeit des Unternehmens, Validator-Operationen bereitzustellen und aufrechtzuerhalten, sowie die anhaltende Verfügbarkeit und Liquidität von ETH. Obwohl das Management diese Annahmen als angemessen erachtet, unterliegen sie naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, regulatorischen und anderen Risiken und Unsicherheiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Volatilität in digitalen Asset-Märkten; Schwankungen im Wert von ETH; technologische oder protokollspezifische Änderungen im Ethereum-Netzwerk; Änderungen regulatorischer Rahmenbedingungen für digitale Assets, Blockchain-Infrastruktur oder Wertpapiermärkte; die Unfähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Vorteile aus dem OTCQB-Listing zu realisieren; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategie wie geplant umzusetzen; die Verfügbarkeit von Finanzierung zu angemessenen Bedingungen; sowie allgemeine Markt-, wirtschaftliche und politische Bedingungen. Diese Risiken sowie andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, außer wenn dies durch geltendes Recht vorgeschrieben ist. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung stellen die bestmögliche Einschätzung des Managements basierend auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen dar; es kann jedoch keine Garantie für die zukünftige Entwicklung gegeben werden, und tatsächliche Ergebnisse können erheblich abweichen.

