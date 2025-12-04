In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten, geopolitischer Spannungen und steigender Volatilitäten suchen Anleger solide Aktien, um ihr Depot krisenfest aufzustellen. Mit den Titeln der Allianz und von Siemens sollte dies gelingen. Unter den 40 Titeln im deutschen Leitindex DAX überzeugen diese beiden Unternehmen seit Jahrzehnten durch fundamentale Stärke und langfristig erfolgreiche Wertschöpfung. Beide Konzerne stehen für deutsche Qualität auf Weltniveau, ...

