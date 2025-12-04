Die Rheinmetall-Aktie ist zurzeit ein Spielball der Friedensverhandlungen in der Ukraine. Doch abseits von kurzfristigen Entwicklungen sollten Anleger sich unbedingt mit den Chancen, aber auch den Risiken beschäftigen, die die Börse aktuell ignoriert. Die Chance, die die Börse übersieht Die Börse hat Rheinmetall in den vergangenen Wochen aufgrund der Aussicht auf einen Frieden in der Ukraine deutlich abgestraft. Allerdings scheinen die Anleger dabei ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.