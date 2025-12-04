3 gute Gründe für Porsche: Salesforce überzeugt,Trump hilft Tesla & Rheinmetall-Chef kauft

Der Chef von Rheinmetall zeigt Anlegern, wie es geht. 6 Mal hat Armin Papperger in diesem Jahr eigene Aktien gekauft und dabei wirklich ein gutes Händchen bewiesen. Anleger sollten genau auf die Insider-Trades achten!Eine Frage, die jeden Value- und Dividenden-Investor beschäftigt: Wer von den beiden globalen Giganten im Konsumgütersektor, Nestlé oder Unilever, hat aktuell die Nase vorn? Die Schweizer Nestlé ist der unbestrittene Stabilitäts-König. Mit ihrer Marktführerschaft und jahrzehntelanger Dividendentreue gilt sie als "Fels in der Brandung". Doch zahlen Anleger für diese Sicherheit einen zu hohen Preis? Auf der anderen Seite steht die britische Unilever. Mit einer oft günstigeren …

Den vollständigen Artikel lesen ...