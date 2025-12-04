NurExone sichert über 3 Mio. C$ durch vorgezogene Warrant-Ausübungen

Anzeige / Werbung

NurExone Biologic Inc. hat sich erfolgreich weiteres Kapital gesichert. Insgesamt flossen dem Unternehmen über 3,18 Mio. C$ durch die beschleunigte Ausübung von Optionsscheinen zu. Die Finanzierungsmaßnahme gliederte sich in zwei Tranchen: Zum einen wurden 2.515.456 Warrants aus einer Privatplatzierung vom August und September 2023 zu einem Preis von 0,48 C$ ausgeübt, was 1.207.418,88 C$ einbrachte. Zum anderen kamen 1.978.575,55 C$ durch die Ausübung von 5.653.073 Warrants aus einer Platzierung im Januar 2024 zu je 0,35 C$ hinzu.

Die Aktivierung der Kapitalmaßnahme folgte auf eine Beschleunigungsmitteilung vom 8. Oktober 2025. Darin informierte das Unternehmen seine Investoren darüber, dass die Bedingungen für eine vorzeitige Ausübung erfüllt waren: Ein volumengewichteter Durchschnittskurs von mindestens 0,83 C$ beziehungsweise 0,80 C$ über 20 aufeinanderfolgende Handelstage wurde erreicht. In der Folge wurden sämtliche relevanten Warrants vorzeitig ausgeübt - mit einem Bruttoerlös von insgesamt 3.185.994,43 C$.

Kapitalbasis für ExoPTEN und Pipeline-Ausbau

Das frische Kapital soll gezielt für den weiteren Ausbau der unternehmenseigenen Exosomen-Technologie eingesetzt werden. Laut Unternehmensangaben dient die Finanzierung der allgemeinen Unternehmensentwicklung sowie dem Betriebskapital. Besonders im Fokus steht die Weiterentwicklung der eigenen Pipeline - darunter das Vorzeigeprojekt ExoPTEN, das in Richtung klinischer Anwendung vorangetrieben wird.

Mit der Stärkung der finanziellen Basis unterstreicht NurExone seine Ambitionen, die exosomenbasierte Therapieplattform weiter auszubauen und in die nächste Entwicklungsphase zu führen.

Innovationskraft findet internationale Anerkennung

Parallel zur erfolgreichen Kapitalmaßnahme rückt auch die wissenschaftliche Leistung von NurExone zunehmend ins internationale Rampenlicht. Das Unternehmen wurde als Finalist für die erstmals vergebenen Prix Galien Bridges Awards nominiert - eine Auszeichnung, die biowissenschaftliche Durchbrüche würdigt, die Grenzen überschreiten. Die Verleihung findet am 5. Dezember 2025 im Nobel Forum in Stockholm statt.

Auch beim renommierten Falling Walls Summit in Berlin war NurExone Anfang November präsent. Dort wurde das Unternehmen als Finalist in der Kategorie "Science Breakthroughs of the Year" ausgezeichnet. Damit gewinnt NurExone nicht nur unter Investoren, sondern auch innerhalb der globalen Innovationsszene an Sichtbarkeit - und positioniert sich als Schrittmacher im Feld der regenerativen, exosomenbasierten Medizin.

----

Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" oder "Nebenwerte".

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



Quellen

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-11/67048729-nurexone-sichert-sich-wachstumskapital-ueber-3-18-mio-c-dollar-durch-beschleunigte-warrant-ausuebungen-176.htm



Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post NurExone sichert über 3 Mio. C$ durch vorgezogene Warrant-Ausübungen appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA67059R1091