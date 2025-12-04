London I Genf (ots) -viagogo, der weltweit führende Ticketmarktplatz, gibt heute seine neue Partnerschaft mit Booking.com, einer der weltweit größten Reiseplattformen, bekannt. So wird der Besuch von Veranstaltungen noch einfacher. Denn durch diese branchenweit erste Partnerschaft können Fans, die Tickets auf viagogo kaufen, nun ganz einfach Hotels, Flüge, Mietwagen, Sehenswürdigkeiten und mehr über Booking.com hinzufügen - und so ein lang ersehntes Konzert zu einem rundum perfekten Erlebnis machen. Die Partnerschaft greift den Trend des "Gig-Tripping" auf - Fans, die gezielt zu Konzerten, Spielen und kulturellen Events reisen. Dieses weltweit wachsende Phänomen zeigt sich in der steigenden Nachfrage nach ganzheitlichen Event-Erlebnissen. Daten von viagogo für 2024 (https://www.presseportal.de/pm/64879/5929037) belegen dies:- Die drei beliebtesten Reiseziele für deutsche Fans im Ausland sind: 1. London, 2. Amsterdam, 3. Madrid.- Im Jahr 2025 reisten 11 % mehr deutsche Fans zu internationalen Veranstaltungen als im Jahr 2024.- Nach einem Peak im Jahr 2024, in dem 251 % mehr internationale Fans zu Veranstaltungen in Deutschland reisten als im Vorjahr, pendelte sich die Zahl 2025 auf demselben Niveau wie 2023 ein."Live-Veranstaltungen sind ein zentraler Treiber für den weltweiten Reiseverkehr und viagogo steht an der Spitze dieser Entwicklung. Mit Booking.com machen wir es Fans einfacher denn je, vom Kauf einer Eintrittskarte bis zur Planung ihrer gesamten Reise alles gebündelt auf einer Plattform zu erledigen, mit der sie bereits vertraut sind", sagt Shaun Stewart, VP of Direct Issuance bei viagogo. "Ob es sich um ein großes Spiel, ein ausverkauftes Konzert oder eine unverzichtbare Musical-Show handelt - unsere Kunden können das Erlebnis jetzt sogar über das Ticket hinaus erweitern." Sobald Fans Tickets auf viagogo gekauft haben, werden ihnen maßgeschneiderte Reiseoptionen angeboten, um:- Unterkünfte in der Nähe der Veranstaltungsorte zu suchen und zu buchen.- Flüge und Mietwagen für Ausflüge außerhalb der Stadt hinzuzufügen.- lokale Sehenswürdigkeiten, Touren und Aktivitäten zu entdecken und zu reservieren."Wir freuen uns über die Partnerschaft mit viagogo, um Fans dabei zu helfen, das Beste aus ihren Live-Event-Erlebnissen herauszuholen", sagt Cintia O. Tavella Gomez, Director of Partnerships bei Booking.com. "Von Unterkünften bis hin zu Sehenswürdigkeiten - das breite Angebot an Reisedienstleistungen von Booking.com ergänzt den Marktplatz von viagogo und ermöglicht Fans eine nahtlos vernetzte, komfortable Reise und ein unvergessliches Erlebnis ."Die Partnerschaft von Booking.com mit StubHub North America, das zu viagogo gehört und unter einer eigenen Plattform betrieben wird, wurde im Herbs bekannt gegeben (https://newsroom.stubhub.com/2025/10/07/from-tickets-to-takeoff-gig-tripping-made-seamless-with-stubhub-and-booking-com/). Die Partnerschaft ist seit Anfang November auf der Website und der App von viagogo in Deutschland, Großbritannien und anderen europäischen Märkten integriert.Pressekontakt:LHLK Agentur für Kommunikation GmbHEva-Maria Gose-FehlischE-Mail: viagogo@lhlk.deTelefon: +49 89 720187 - 224Original-Content von: viagogo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64879/6172756