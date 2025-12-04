Mitteilung der Formycon AG:

Formycon und MS Pharma schließen exklusive Kommerzialisierungspartnerschaft für den Keytruda-Biosimilar-Kandidaten FYB206 in der MENA-Region

Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard) und MS Pharma geben gemeinsam bekannt, dass sie eine exklusive Lizenz- und Liefervereinbarung für die Kommerzialisierung von FYB206, Formycons Biosimilar-Kandidaten für das Blockbuster-Medikament Keytruda1 (Pembrolizumab), im Nahen Osten und Nordafrika ("MENA-Region") abgeschlossen haben. Die Vereinbarung beinhaltet die Option eines künftigen Technologietransfers.

"Die Lizenzvereinbarung für die MENA-Region bildet den Auftakt der Verpartnerungsaktivitäten ...

