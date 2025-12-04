Changan treibt den Markteintritt in Deutschland mit einer strategischen Partnerschaft unter dem Dach von BNP Paribas Mobility voran. Arval Deutschland übernimmt die Rolle des bevorzugten Leasingpartners, während Consors Finanz für die Portfolio- und Absatzfinanzierung zuständig ist. Arval und Consors Finanz sind Anbieter von Leasing-, Mobilitäts- und Finanzierungslösungen unter dem Dach von BNP Paribas. Die beiden Töchter der französischen Großbank ...

