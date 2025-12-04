Shell Recharge baut das eigene Schnellladenetz weiter aus. In Bremen sind kürzlich drei neue Standorte mit insgesamt zwölf Ladepunkten in Betrieb gegangen. Und in Sachsen sind 20 neue Ladepunkte an sechs Standorten am Netz. In Bremen befinden sich alle drei Schnelllade-Standorte auf dem Gelände von bestehenden Shell-Tankstellen. Diese liegen Am Rabenfeld 15 nahe der A270, in der Huchtinger Heerstraße 55 (in der Nähe der B75) und am Oslebshauser Tor ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.