Shell Recharge baut das eigene Schnellladenetz weiter aus. In Bremen sind kürzlich drei neue Standorte mit insgesamt zwölf Ladepunkten in Betrieb gegangen. Und in Sachsen sind 20 neue Ladepunkte an sechs Standorten am Netz. In Bremen befinden sich alle drei Schnelllade-Standorte auf dem Gelände von bestehenden Shell-Tankstellen. Diese liegen Am Rabenfeld 15 nahe der A270, in der Huchtinger Heerstraße 55 (in der Nähe der B75) und am Oslebshauser Tor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
