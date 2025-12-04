Am 18. November informierten wir die Abonnenten des RuMaS Express-Service über eine neue Trading-Idee zur SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600). Der Titel lautete: "Lohnt sich jetzt der Einstieg?" In unserer Analyse stellten wir fest, dass die SAP-Aktie auf einem Jahrestief notiert. Jeder weitere Kursverlust erhöht aus unserer Sicht die Wahrscheinlichkeit, dass der Walldorfer Softwarekonzern im kommenden Jahr zu den RuMaS Deutschland-Favoriten 2026 gehören ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.