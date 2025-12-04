Während Amazon die Gebühren in zentralen Warengruppen etwas reduziert, steigen einzelne Posten wie Lager- und Rücksendegebühren leicht an. Unterm Strich bleibt für viele Händler:innen etwas Einsparung. Doch was davon kommt bei den Kund:innen an? Es ist eher ungewöhnlich, dass mal etwas billiger wird, doch Amazon hat jetzt angekündigt, die Verkaufsgebühren für europäische Händler:innen im neuen Jahr in einigen Punkten zu senken. Die Anpassungen betreffen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n