Quanten-Aktien melden sich mit Vehemenz zurück. Ob D-Wave, Rigetti oder IonQ - sie alle legen am Donnerstag zweistellig zu, obwohl sie bereits gestern kräftig nach oben gedreht hatten. Der Ausverkauf der vergangenen Wochen scheint damit vorerst gestoppt.Der eigentliche Treiber hinter dem Stimmungsumschwung: ein strategischer Paukenschlag. D-Wave gründet eine Einheit, die sich exklusiv um US-Regierungsaufträge kümmern soll. Keine Alibi-Struktur, sondern eine direkte Pipeline zu einem Auftraggeber ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.