MUMBAI, Indien, 5. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Tata Communications, ein weltweit führender Anbieter von Kommunikationstechnologie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Beteiligung von 51 % an Commotion Inc. erworben hat, einem führenden KI-nativen Anbieter von SaaS-Plattformen für Unternehmen mit Aktivitäten in den USA und Indien. Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt zur Beschleunigung der KI-Integration in das Digital-Fabric-Angebot von Tata Communications, insbesondere in die Customer Interaction Suite, zu der auch Tata Communications Kaleyra gehört, um kontextbezogene und integrierte, KI-gesteuerte Erlebnisse sowohl für Kunden als auch für Beschäftigte zu schaffen. Die Orchestrierungs-Engine von Commotion wird in die Kernkomponenten von Kaleyra integriert - darunter Kanäle, der Kaleyra TX Hub und CCaaS - um End-to-End-Kundenreisen zu automatisieren sowie intelligent zu steuern und den Dialog von reaktiven Antworten hin zu prädiktiven sowie generativen Interaktionen zu verlagern. Commotion unterstützt globale Unternehmen mit drei wirkungsverstärkenden Säulen: Omnichannel-CX-Automatisierung für datengestützte, hyperpersonalisierte Interaktion in Echtzeit

Sprach-KI-Lösungen auf der Grundlage von KI-Modellen für Sprache mit extrem niedriger Latenz

Betriebsbereite autonome digitale Agenten, also regelkonforme, intelligente und richtlinienbewusste KI-Einheiten, die kontinuierlich in kundenorientierten und internen Unternehmensfunktionen agieren Die Plattform vereint Voice AI, Agentic AI Builder und Omnichannel Journey Orchestration, die es Marken ermöglichen, komplexe Aufgaben zu automatisieren sowie personalisierte Interaktionen in Echtzeit zu liefern, während sie gleichzeitig die Unternehmensabläufe durch KI-gestützten digitalen Support verändern. Die Übernahme von Commotion sowie die Integration der Fähigkeiten des Unternehmens in das Digital-Fabric-Portfolio von Tata Communications werden die eigene Nutzung von KI weiter beschleunigen und den Weg des Unternehmens hin zu einer auf KI ausgerichteten Organisation vorantreiben. Diese Entwicklung knüpft an die laufenden Bemühungen an, Unternehmen dabei zu unterstützen, von KI-Experimenten zu skalierbaren, geschäftskritischen Transformationsprojekten überzugehen. A. S. Lakshminarayanan, Geschäftsleiter und Geschäftsführer von Tata Communications, sagte: "Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, das Kundenerlebnis im KI-Zeitalter neu zu definieren. Da die Fähigkeiten von Commotion bereits in Tata Communications Kaleyra integriert sind, sehen wir eine außergewöhnlich starke Resonanz bei unseren Kunden. Wir gehen davon aus, dass diese Dynamik unsere Entwicklung hin zu einer auf KI ausgerichteten Organisation weiter beschleunigen und unser Digital-Fabric-Angebot noch intelligenter, anpassungsfähiger und zukunftsfähiger machen wird." Murali Swaminathan, Geschäftsführer von Commotion Inc., ergänzte: "Wir freuen uns sehr, diesen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg bekanntzugeben. Hier geht es nicht nur um Kapital. Es geht um Überzeugung, ein gemeinsames Ziel und die Kraft der Kombination unserer Innovationsgeschwindigkeit mit der globalen Reichweite, der vertrauten Marke sowie der digitalen Kompetenz von Tata Communications. Gemeinsam werden wir das Potenzial der KI in vielen Branchen voll ausschöpfen sowie Lösungen entwickeln, die verantwortungsvoll skalieren und die Welt verändern. Die Zukunft steht nicht erst bevor - sie ist bereits da und sie ist global." Die Transaktion wird als reiner Barkauf auf vollständig verwässerter Basis mittels eines Aktienkaufvertrags durchgeführt. Ausführlichere Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.tatacommunications.com/kaleyra/commotion Informationen zu Tata Communications Als Teil der Tata Group ist Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) ein globaler Wegbereiter für digitale Ökosysteme und treibt die heute rasant wachsende digitale Wirtschaft in mehr als 190 Ländern und Territorien voran. Als vertrauensvoller Wegbereiter unterstützt das Unternehmen die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt mit Kooperations- und Connected-Lösungen, Core- sowie Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten. 300 der Fortune-500-Unternehmen zählen zur Kundschaft und das Unternehmen verbindet Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen finden Sie auf www.tatacommunications.com X | LinkedIn | YouTube | Instagram Zukunftsgerichtete Aussagen und Vorsichtshinweise Bestimmte Wörter und Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Tata Communications und seine Aussichten beziehen, sowie andere Aussagen, einschließlich solcher zur erwarteten Finanzlage von Tata Communications, zur Geschäftsstrategie, zur zukünftigen Entwicklung der Geschäftstätigkeit von Tata Communications und zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage in Indien, stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten sowie andere Faktoren, einschließlich finanzieller, aufsichtsrechtlicher und umweltbezogener Faktoren sowie Faktoren, die sich auf das Branchenwachstum und Trendprognosen beziehen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Tata Communications oder die Branchenergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen vorausschauenden Aussagen abweichen, gehören unter anderem das Scheitern der Steigerung des Verkehrsvolumens im Netz von Tata Communications, das Scheitern der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, die den Kundenanforderungen entsprechen und akzeptable Gewinnspannen erzielen, das Scheitern des erfolgreichen Abschlusses der kommerziellen Erprobung neuer Technologien sowie Informationssysteme zur Unterstützung neuer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Sprachübertragungsdienste. Auch das Versagen bei der Stabilisierung oder Verringerung des Preisdrucks bei bestimmten Kommunikationsdiensten des Unternehmens; Versagen bei der Integration strategischer Akquisitionen und Änderungen der indischen Regierungspolitik oder -vorschriften und insbesondere Änderungen in Bezug auf die Verwaltung der Branche von Tata Communications sowie im Allgemeinen die Wirtschafts-, Geschäfts- und Kreditbedingungen in Indien. Zu den weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, von denen sich viele der Kontrolle von Tata Communications entziehen, gehören unter anderem die in den Jahresberichten von Tata Communications Limited beschriebenen Risikofaktoren. Die Jahresberichte von Tata Communications Limited sind auf www.tatacommunications.com verfügbar. Tata Communications ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, und lehnt dies ausdrücklich ab. © 2025 Tata Communications Ltd. Alle Rechte vorbehalten. TATA COMMUNICATIONS und TATA sind Marken oder eingetragene Marken von Tata Sons Private Limited in Indien und bestimmten Ländern. Alle anderen Marken von Drittanbietern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2811674/Tata_Communications_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tata-communications-erwirbt-mehrheitsbeteiligung-an-commotion-inc-und-beschleunigt-die-ki-gesteuerte-transformation-in-seinem-digital-fabric-302633760.html



