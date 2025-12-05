Neues Händlerportal und modernisierte Infrastruktur ermöglichen effizienteres Onboarding, bringen mehr Einsparungspotenziale und stärken das wachsende Zahlungsgeschäft von FUTR

TORONTO - 19. November 2025 / IRW-Press / The FUTR Corporation (TSXV: FTRC) (OTCQB: FTRCF)(FWB: QA20; WKN: A4165Y; ISIN: CA3609521057) ("FUTR") hat heute die Einführung von Payments 2.0 bekannt gegeben. Mit dieser schnelleren und moderneren Plattform für automatisierte Zahlungen werden Händler dabei unterstützt, rascher Kunden zu akquirieren, Einsparungsmöglichkeiten zu nutzen und den täglichen Zahlungsverkehr besser zu verwalten. Die Konsumenten profitieren von einer klareren und intuitiveren Möglichkeit, ihre Kontostände zu verfolgen und Zahlungen zu tätigen und können auch auf die Finanz-Tools von FUTR in der FUTR-App zugreifen.

"Payments 2.0 beschleunigt das Wachstum unseres Zahlungsgeschäfts und rüstet uns für die nächste Phase unserer Roadmap", so President Alex McDougall. "Händler profitieren heute von einer schnelleren und einfacheren Bedienung. Gleichzeitig bleibt die Plattform ausreichend flexibel, um die intelligenten, agentenbasierten Funktionen der Zukunft zu unterstützen."

Der Handel steht permanent vor der Herausforderung langsamer Onboarding-Prozesse, verstreuter Daten und begrenzter Transparenz in Bezug auf Einsparungsmöglichkeiten. Das macht es schwieriger, Kunden langfristig zu binden. Payments 2.0 begegnet dieser Herausforderung direkt mit einem Selbstbedienungsportal für Händler, einer stärkeren Datenintegration und einer rascheren Finanzabwicklung; dadurch werden Arbeitsabläufe vereinfacht und Einsparungen in Echtzeit sichtbar. Die Einführung baut auf der Migration aller Nutzer der FUTR-Zahlungsplattform in die neue Kerninfrastruktur im Juli 2025 auf. Diese Verbesserungen legen auch den Grundstein für die FUTR-Roadmap im Bereich intelligenter Zahlungen und für die agentenunterstützten Funktionen von morgen.

"Unsere Partner wünschen sich ein System, das schnell, zuverlässig und für Kunden einfach zu bedienen ist", erläutert Chief Business Officer Mindy Bruns. "Payments 2.0 bietet genau das und verschafft uns die erforderliche Infrastruktur, um in neue Kategorien zu expandieren und gleichzeitig die Nutzererfahrung für Händler und Verbraucher einfach zu halten. Durch die verbesserte Automatisierung und Transparenz können wir zudem noch mehr Konsumenten den Zugang zu flexiblen, budgetfreundlichen Zahlungsinstrumenten eröffnen, mit denen sie ihre finanziellen Ziele leichter erreichen können."

Payments 2.0 kommt mit einer Reihe von Verbesserungen im Gepäck:

- Selbstbedienungsportal für Händler für sofortige Registrierung und Kontoeinrichtung

- Verbesserte Workflows in puncto Einsparungen, die Händlern helfen, Möglichkeiten zur Optimierung von Darlehen und Zahlungen leichter zu erkennen

- Schnellere Finanz- und Abrechnungsprozesse für mehr Transparenz

- Erweiterte Datenintegrationen für profundere Einblicke in die Finanzen

- Einheitliche Plattformarchitektur zur Unterstützung der automatisierten Abläufe von heute und der agentenbasierten Anwendungen von morgen

- Flexibles API-Fundament, das zukünftige Einbindungen über Darlehen, Zahlungen und Finanzdienstleistungen hinweg ermöglicht

FUTR unterstützt derzeit über 250 Handelsunternehmen, ist mit mehr als 1.500 Finanzinstituten verbunden und hat bereits Zahlungen an über 900 Kreditgeber abgewickelt. Diese Meilensteine wurden bereits unter Verwendung der herkömmlichen Infrastruktur erreicht, was die Stärke des Zahlungssystems von FUTR und die Möglichkeiten der neuen Plattform noch stärker unterstreicht. Im Zuge der Erweiterung des FUTR-Händlernetzwerks, der Akquise neuer Partner und der Einbindung zusätzlicher Finanzdienstleistungen wird Payments 2.0 zur Grundlage für die von FUTR entwickelten intelligenten, datengestützten Systeme von morgen.

Näheres über Payments 2.0/ erfahren Sie in diesem Vorstellungsvideo: https://www.futrpayments.com/request-a-demo.

Über The FUTR Corporation

Die KI-Agenten-App von FUTR konzentriert sich darauf, durch ein einzigartiges Belohnungssystem zur Datenmonetarisierung, personalisierte Angebote sowie ein agentenbasiertes intelligentes Zahlungsmanagement Geld in die Geldbörsen der Verbraucher zurückfließen zu lassen. Mit der KI-Agenten-App von FUTR können Unternehmen für die Bereitstellung von Daten von Verbrauchern, die deren Verwendung zugestimmt haben, an den Agenten belohnt werden, und Marken können diese Daten nutzen, um die Personalisierung und Kundenakquise zu verbessern. http://www.thefutrcorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze) enthalten, die die aktuellen Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "glauben", "voraussehen", "prognostizieren", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "werden", "können", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Vorhersagen des Unternehmens und umfassen unter anderem Aussagen über den zukünftigen Erfolg der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf bestimmten Annahmen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die schwer zu kontrollieren oder vorherzusagen sind. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Darüber hinaus gelten diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und sofern nicht ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Ansprechpartner für Medien und Anleger

KCSA Strategic Communications

mailto:Futr@kcsa.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82083Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82083&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA3609521057Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.