Was für ein wilder Handelstag für Rigetti, D-Wave & Co: Die Aktien von Quantencomputer-Spezialisten legten am gestrigen Donnerstag zweistellig zu, nachdem sie bereits am Vortag deutlich gestiegen waren. Der vorherige Abwärtstrend scheint damit vorerst beendet. Auslöser des Umschwungs ist ein strategischer Schritt von D-Wave.Denn das Unternehmen gründet eine eigene Einheit, die sich ausschließlich um Regierungsaufträge in den USA kümmern soll. Damit entsteht eine direkte Verbindung zu einem Kunden ...

