Zürich - Jetzt ist es offiziell: Die Schweizer Börsenbetreiberin SIX hat André Helfenstein zum neuen Präsidenten ernannt. Dieser wird Thomas Wellauer bereits per 1. Januar 2026 an der Spitze des Verwaltungsrats ablösen. Die Nachrichtenagentur AWP hatte bereits am Mittwoch exklusiv berichtet, dass Helfenstein das Rennen um die Nachfolge Wellauers machen dürfte. Der Noch-Verwaltungsratspräsident hatte im Mai 2025 angekündigt, an der kommenden Generalversammlung ...

