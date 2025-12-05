Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 05
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|4/12/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.29
|Shrs:
|114,100,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,560
|10,570
|09:47
|10,562
|10,568
|09:47
|Zeit
