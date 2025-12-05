Marktbericht für den 5. Dezember 2025: Die Märkte blicken auf einen stabilen, leicht optimistischen Wochenausklang. Die globalen Aktienhandelssysteme bewegen sich weiter im Spannungsfeld aus Zinssenkungsfantasie, gemischten Konjunktursignalen und ersten Anzeichen einer konjunkturellen Stabilisierung in Europa. Weltmärkte: US-Daten weiter widersprüchlich: Die Wall Street tat sich am Donnerstag schwer: Der S&P 500 schloss marginal im Plus (+0,1 %), Nasdaq und Dow leicht im Minus - ein Hinweis auf Unsicherheit bei Investoren, die neue Signale zur Konjunktur abwarten. Auffällig war der starke Rückgang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
