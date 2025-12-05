HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Finanzchef Karsten Munk Knudsen habe den Fokus 2026 auf dem US-Marktstart der Abnehmpille Wegovy und weiteren Pipeline-Fortschritten, schrieb Kerry Holford am Donnerstagabend nach einem Treffen. Der Pipeline messe der Markt auf aktuellem Kursniveau viel zu wenig Wert zu./rob/ag/nas



