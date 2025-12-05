NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Shell von 3100 auf 3200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Lofting lässt in seinem Ausblick auf Europas Ölbranche für 2026 nur noch Shell und Repsol auf "Overweight". Er sieht damit inzwischen mehr Werte skeptisch als optimistisch. Dabei sind Shell sein absoluter Branchenfavorit. Er strich den Namen jedoch von der "Analyst Focus List" (AFL) mit den insgesamt besten Anlageideen von JPMorgan./ag/nas



