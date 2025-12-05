Die Experten der US-Großbank JPMorgan haben die europäischen Öl- und Gasproduzenten im Rahmen ihrer jüngsten Studie wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. Für die meisten Aktien wurde man dabei skeptischer. Verständlich angesichts der Tatsache, dass die Märkte auch im kommenden Jahr ausreichend mit Öl und Gas versorgt bleiben dürften. Dementsprechend sind keine deutlich anziehenden Öl- und Gaspreise zu erwarten. JPMorgan-Analyst Matthew Lofting ist daher mittlerweile bei mehr Branchenvertretern ...

