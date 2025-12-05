Berlin (ots) -Die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e.V. (DSAG) tritt zum 1. Januar dem Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) bei. Damit wird der einflussreichste SAP-Anwenderverband in Deutschland und Europa neuestes Mitglied des BGA."Mit der Perspektive der IT-Anwender wird der BGA künftig schlagkräftiger in der Digitalpolitik. In Deutschland und Europa gibt es keine Organisation, in der mehr Anwendungskompetenz zu IT-Infrastruktur und Digitalisierung gebündelt ist. Bemerkenswert ist, dass sich dort Leiterinnen und Leiter von IT-Abteilungen aus der gesamten Wirtschaft ebenso austauschen, wie Personen, die Lösungen entwickeln, betreuen und im SAP-Umfeld beratend tätig sind. Sie sind es, die die Digitalisierung der deutschen Wirtschaft in die Realität umsetzen. Unter ihren mehr als 4.000 Mitgliedsunternehmen sind nicht nur fast alle DAX-Unternehmen, sondern auch viele Großhändler", so Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA). Jandura weiter: "Der BGA wird die wertvolle Anwender-Perspektive der DSAG künftig in seine Arbeit integrieren und sich auf der politischen Bühne für sie einsetzen."Jens Hungershausen, Vorstandsvorsitzender der DSAG: "Für die DSAG ist der Beitritt zum BGA ein wichtiger Schritt. Die Perspektive der Anwender und Anwenderinnen spielt insbesondere in der Digitalpolitik eine zu geringe Rolle. Das muss sich ändern. Mit dem BGA an unserer Seite können wir punktuell unsere politische Einflussnahme stärken - und damit über unsere originäre Ausrichtung im SAP-Kontext hinaus auch bei regulatorischen Themen eine starke Stimme für unsere Mitglieder werden. AI Act, Data Act oder die Einführung der E-Rechnung sind gute Beispiele dafür, wie europäische und nationale Politik gemacht wird, ohne die Anwendungsperspektive zu berücksichtigen. Das Resultat sind Regelungen, die Unternehmen viel kosten und selten in einem angemessenen Verhältnis zu ihrem Nutzen stehen. Durch die gebündelte Anwenderkompetenz tragen wir dazu bei, dass Digitalpolitik in Deutschland künftig marktnäher, praktikabler und sicherer gestaltet wird."Hungershausen führt fort: "Der BGA und wir haben in der Vergangenheit bereits sehr gut miteinander gearbeitet. Diese Beziehung nun zu beidseitigem Nutzen weiterzuentwickeln, ist ein konsequenter Schritt. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit und darauf, unser technisches und digitales Anwender-Know-how einzubringen."Über den BGADer Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. V. (BGA) vertritt als einer der führenden Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft die allgemeinen berufsständischen, wirtschaftspolitischen und sozialpolitischen Interessen seiner Mitgliedsverbände und -unternehmen aus den Branchenzweigen des Produktionsverbindungshandels, des Konsumgütergroßhandels und des baunahen Großhandels. Weitere Informationen finden Sie unter: www.bga.deÜber die DSAGDie Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) ist einer der einflussreichsten Anwenderverbände der Welt. Über 4.000 Mitgliedsunternehmen und mehr als 70.000 Mitgliedspersonen bilden ein starkes Netzwerk, das sich vom Mittelstand bis zum DAX-Konzern und über alle wirtschaftlichen Branchen in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) erstreckt. Auf Basis dieser Reichweite gewinnt der Industrieverband fundierte Einblicke in die digitalen Herausforderungen im DACH-Markt. Die DSAG nutzt diesen Wissensvorsprung, um die Interessen der SAP-Anwender zu vertreten und ihren Mitgliedern den Weg in die Digitalisierung zu ebnen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.dsag.de, www.dsag.at (https://dsag.de/dsag-oesterreich), www.dsag-ev.ch (https://dsag.de/dsag-der-schweiz)Pressekontakt:Iris von RottenburgAbteilungsleiterin KommunikationFrederike RöselerPressesprecherinTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deOriginal-Content von: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6564/6172973