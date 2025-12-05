Nach einer mehrmonatigen Lethargie ist der Zero Plastic Index zum Leben erwacht. Ein großer Teil davon geht auf die starke Performance von Carbios zurück. DER AKTIONÄR hatte den Titel erst Mitte November zum Kurs von 7,80 Euro als "Hot-Stock der Woche" vorgestellt. Inzwischen sind Anleger wieder bereit, gut 14 Euro pro Anteil zu zahlen. Doch nicht nur Carbios weiß zu überzeugen und treibt den Index an.Der französische Recycling-Spezialist Derichebourg berichtete am Donnerstag nach Börsenschluss ...

