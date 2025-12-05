Nvidia: Der nächste Technologiehammer im KI-Rennen könnte die ganze Automobilbranche auf den Kopf stellen.Den vollständigen Artikel lesen ...
|14:18
|BERNSTEIN RESEARCH stuft BMW auf 'Outperform'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Dies schrieb Harry Martin am Donnerstagabend...
|12:42
|Mercedes, BMW, Volkswagen: Nvidia mit KI-Technologiehammer
|11:06
|BMW - Bullen melden sich zurück
|09:41
|Aroundtown verlängert 5.000 m² mit BMW M in Garching bei München
|09:26
|BMW gibt Preis für iX3 bekannt
|13:50
|MERCEDES-BENZ GROUP AG: Jetzt kippt die Ruhe!
|12:42
|Mercedes, BMW, Volkswagen: Nvidia mit KI-Technologiehammer
|10:46
|Mercedes-Tochter Yasa entwickelt Axialfluss-Radnabenmotor
|09:45
|Mercedes-Benz Aktie: 60-Euro-Marke überboten
|Die Aktie von Mercedes-Benz Group ist gestern mit einem Tagesgewinn von 4,8% über die runde 60-Euro-Marke ausgebrochen. Rückblick: Neue Aufwärtsdynamik für die Papiere von Mercedes-Benz Group - nachdem...
|08:30
|Mercedes-Benz Group: Auf dem Sprung … schon wieder
|In den USA werden Verbrauchs-Auflagen stark abgeschwächt, in Brüssel beginnt man, das Verbrenner-Aus aufzuweichen. Dass Aktien von Autobauern wie der Mercedes-Benz Group bei solchen Nachrichten steigen...
|14:15
|Nvidia, Palantir AWOL, But Top Funds Go Bonkers For This AI Mobilizer
|14:06
|Anthropic CEO's View 'Hasn't Changed' On Nvidia Chip Sales To China Despite Recent Partnership: 'This Isn't Personal. This Is...'
|14:00
|Palantir, NVIDIA, TWG AI, Teton Ridge Join To Bring Real-time AI, Data-driven Insights To Rodeo
|SANTA CLARA (dpa-AFX) - Palantir (PLTR) said it will work with NVIDIA and TWG AI to bring real-time AI and data-driven insights to the rodeo arena with Teton Ridge. Teton Ridge is a western...
|13:59
|Palantir, NVIDIA, TWG AI, Teton Ridge Join To Bring Real-time AI, Data-driven Insights To Rodeo
|13:09
|Sensationeller IPO in Shanghai: China-"Nvidia" steigt zum Börsenstart um 502 Prozent
|Ein chinesischer GPU-Hersteller mit dem Namen Moore Threads hat in Shanghai einen fulminanten Börsengang hingelegt: Anleger rissen sich um die Papiere, sodass der Kurs am IPO-Tag um 500 Prozent explodierte....
|14:15
|"Deutlich unter 30.000 Euro": Die komische Entscheidung bei VWs neuem Elektro-SUV
|13:38
|VOLKSWAGEN AG VZ zögert - ich sehe Bewegung!
|13:03
|VW-Chef Blume beharrt auf Sparkurs - Vertrauensverlust in Belegschaft
|12:42
|Mercedes, BMW, Volkswagen: Nvidia mit KI-Technologiehammer
|12:18
|VW ID Polo und VW ID.2X: Die neue Offensive der Elektroautos kommt
|BMW AG
|95,42
|+2,85 %
|MERCEDES-BENZ GROUP AG
|61,50
|+2,26 %
|NVIDIA CORPORATION
|158,00
|+0,32 %
|VOLKSWAGEN AG VZ
|106,30
|+1,48 %