Ein chinesischer GPU-Hersteller mit dem Namen Moore Threads hat in Shanghai einen fulminanten Börsengang hingelegt: Anleger rissen sich um die Papiere, sodass der Kurs am IPO-Tag um 500 Prozent explodierte. Moore Threads positioniert sich als direkter Konkurrent von Nvidia. Analysten sehen bereits ein Ende der Abhängigkeit Chinas von US-Chipherstellern kommen. Mit einem spektakulären Börsendebüt katapultierte sich Moore Threads, ein chinesischer ...

