Der neue NESTLÉ-Chef Philipp Navratil werkelt weiter am Comeback des Lebensmittelkonzerns. So verkündete er vor einem Monat schon den Abbau von 16.000 Stellen. Neben Kosteneinsparungen will Navratil aber auch das Produktportfolio optimieren und stellt dafür diverse Geschäfte auf den Prüfstand. So erwägt NESTLÉ jetzt offenbar den Verkauf der Coffee-Shop-Kette Blue Bottle, die rund 100 Filialen in den USA und Asien betreibt und abgepackte Kaffeeprodukte über den Handel vertreibt. Als die Schweizer 2017 die Mehrheitsbeteiligung übernommen hatten, wurde Blue Bottle mit insgesamt 700 Mio. $ bewertet.