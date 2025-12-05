Jahrelang predigte Netflix striktes organisches Wachstum, nun zückt der Streaming-Pionier das Scheckbuch für den ultimativen Blockbuster-Deal. Für 72 Milliarden Dollar übernimmt der Marktführer Warner Bros. Discovery und verleibt sich damit Hollywood-Gold wie Harry Potter und die HBO-Bibliothek ein.Die am heutigen Freitag verkündete Einigung hat es in sich. Warner-Aktionäre erhalten 27,75 Dollar je Aktie, ausgezahlt in Cash und Netflix-Papieren. Der Equity-Wert der Transaktion beläuft sich auf 72 ...

