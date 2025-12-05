New York - Der Streaming-Riese Netflix übernimmt das Hollywood-Urgestein Warner Brothers. Die Übernahme soll Netflix fast 83 Milliarden Dollar kosten, wie die beiden US-Unternehmen am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten. Das Geschäft dürfte allerdings auf eine strenge Prüfung der Kartellbehörden nicht nur in den USA treffen. Netflix ist der weltweit grösste Streaminganbieter. Medien hatten zuvor berichtet, dass der Streaming-Anbieter ...

