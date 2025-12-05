Tesla verliert in Europa weiter rasant an Marktanteil. Von Januar bis September stand ein Auslieferungsrückgang von 28,5 Prozent zu Buche. Günstige Rivalen aus China sowie der Gesamtmarkt wuchsen dagegen. Jetzt reagiert der E-Autobauer mit einer neuen Basisversion des Model 3. Der Preis sinkt deutlich, dafür streicht Tesla Ausstattung. Reicht das für die Wende?Wachsender Preisdruck durch neue Konkurrenten sowie die politischen Ausflüge von CEO Elon Musk haben Teslas Absatzzahlen in Europa einbrechen ...

