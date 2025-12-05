Netflix hat den Zuschlag bekommen und kauft jetzt Warner Bros. Die Anleger sind aber noch skeptisch, was die Vereinbarung angeht.Netflix teilte am Freitag mit, dass das Unternehmen Warner Bros. Discovery (WBD), einschließlich der Film- und Fernsehstudios, HBO Max und HBO, für einen Gesamtunternehmenswert von rund 82,7 Milliarden US-Dollar übernehmen wird. Der Streaming-Riese wird WBD zu 27,75 US-Dollar pro Aktie kaufen. Ein früherer Bericht von Reuters hatte bereits gemeldet, dass Netflix als höchstbietendes Unternehmen für Warner Bros. Discovery (WBD) hervorgegangen sei. Die Anleger scheinen noch skeptisch zu sein, die Aktie von Netflix notiert vorbörslich im Minus. Seit die Nachticht …