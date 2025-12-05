Amazon schließt Italiens Steuer- und Arbeitsstreit ab. Rund 180 Millionen Euro fließen an den Fiskus und Lieferarbeiter erhalten direkte Arbeitsverträge.Der E-Commerce-Riese Amazon hat einen langjährigen Steuer- und Arbeitsrechtsstreit in Italien beigelegt, wie Il Sole 24 Ore berichtete. Laut Quellen zahlte die italienische Einheit rund 180 Millionen Euro an die Steuerbehörde, um Ermittlungen wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung und illegaler Arbeitspraktiken zu beenden. Hintergrund der Ermittlungen Im Juli 2024 hatte die Logistikeinheit von Amazon in Italien den Vorwurf erhalten, Arbeits- und Steuergesetze umgangen zu haben. Die Gruppe habe auf Genossenschaften und Gesellschaften mit …

