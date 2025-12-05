Die Allianz erhält zum Wochenschluss Rückenwind von der Ratingagentur Fitch. Die Experten verleihen dem Versicherer nach wie vor hervorragende Bonitätsnoten. Die Aktie des Versicherungsriesen legte daraufhin am Freitag wieder zu. Vor allem eine Marke rückt damit wieder in den Fokus.Die Ratingagentur Fitch attestiert der Allianz weiterhin eine sehr starke finanzielle Basis und Positionierung. Fitch hat das Versicherungs-Finanzstärkerating (IFS) bei AA sowie das Emittentenausfallrating (IDR) bei AA- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
