Vancouver, BC & Boston, Massachusetts - 5. Dezember 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. ("Humanoid Global" oder das "Unternehmen") (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Sektor der humanoiden Robotik und verkörperten KI konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass Marc Theermann, Chief Strategy Officer von Boston Dynamics, dem Technischen Beirat des Unternehmens beigetreten ist.

Als Chief Strategy Officer von Boston Dynamics leitet Herr Theermann die Kommerzialisierung und Markteinführung der verkörperten KI- und Industrierobotik-Plattformen des Unternehmens, einschließlich Atlas, Stretch und Spot. Sein Aufgabenbereich umfasst Partnerschaften, Vertrieb, Marketing, Kundenerfolg, Strategie und Unterstützung bei globalen Einsätzen. Vor seiner Tätigkeit bei Boston Dynamics fungierte Herr Theermann als Director of Global Partnerships von Google und hatte maßgeblichen Anteil am Wachstum und erfolgreichen Exit mehrerer wachstumsstarker Technologieunternehmen. Er besitzt einen MBA von der Northeastern University sowie einen Master in International Management von Thunderbird.

"Ich freue mich, in einer Zeit, in der die Robotik schneller als je zuvor wächst, als Berater zu Humanoid Global zu kommen", sagte Herr Theermann, CSO von Boston Dynamics. "Was mich am meisten inspiriert, ist die Möglichkeit, dabei behilflich zu sein, den Zugang zu diesem Sektor zu demokratisieren und sowohl institutionellen als auch privaten Investoren die Tür zu öffnen, um an seinem nächsten Kapitel teilzunehmen."

Herr Theermann wird Humanoid Global durch strategische Beratung zu neuen Entwicklungen in der humanoiden Robotik unterstützen, einschließlich Fortschritte in den Bereichen Manipulation, Wahrnehmung, Mobilität und Mensch-Roboter-Interaktion. Er wird das Unternehmen bei der Suche nach Forschungspartnern, akademischen Kooperationspartnern und technischen Talenten unterstützen und gleichzeitig dabei behilflich sein, potenzielle Investitionsmöglichkeiten im Bereich der humanoiden Robotik zu bewerten. Darüber hinaus wird er angesichts seiner Branchenerfahrung zu Möglichkeiten für institutionelles Engagement und technische Zusammenarbeit beraten, um das Netzwerk und die Sichtbarkeit von Humanoid Global innerhalb des breiteren Robotik-Ökosystems zu stärken.

"Herr Theermann bringt eine umfassende Branchenerfahrung in den Bereichen verkörperte KI und moderne Robotik mit ein", sagte Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global. "Seine Sichtweise auf die Kommerzialisierung, die Plattformentwicklung und die allgemeine Entwicklung des Bereichs wird für uns von unschätzbarem Wert sein, wenn wir weiterhin Möglichkeiten bewerten und unsere Arbeit in diesem Sektor vorantreiben."

Gewährung von Aktienoptionen und RSUs

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es gemäß seinen Aktienoptions- und RSU-Plänen Herrn Theermann insgesamt 50.000 Incentive-Aktienoptionen (die "Optionen") und 60.000 Restricted Share Units ("RSUs") gewährt hat, vorbehaltlich der Genehmigung der CSE. Jede Option kann ausgeübt werden, um innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ab dem Datum der Gewährung eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 1,29 $ zu erwerben. 25 % der Optionen werden drei Monate nach dem Gewährungsdatum unverfallbar , weitere 25 % jeweils im Abstand von drei Monaten; damit sind die Optionen ein Jahr nach dem Gewährungsdatum vollständig unverfallbar. Jede RSU berechtigt ihren Inhaber, nach der Ausgabe eine Stammaktie des Unternehmens zu erwerben. 10.000 RSUs werden sofort zugeteilt; die verbleibenden 50.000 RSUs werden drei Monate nach dem Gewährungsdatum zu 25 % unverfallbar, die restlichen Tranchen jeweils im Abstand von drei Monaten, sodass alle RSUs ein Jahr nach dem Gewährungsdatum vollständig unverfallbar sind. Das Unternehmen zahlt Herrn Theermann außerdem eine monatliche Gebühr in Höhe von 7.500 USD.

Über Humanoid Global Holdings Corp.

Humanoid Global Holdings Corp. (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF) ("Humanoid Global" oder das "Unternehmen") ist ein börsennotierter Investment-Emittent, der ein Portfolio von wegweisenden Unternehmen im wachsenden Bereich der humanoiden Robotik und der verkörperten KI aufbaut, in diese investiert und ihr Wachstum beschleunigt. Das Unternehmen fungiert als globale Investitionsplattform, die Liquidität und Zugang zu einem aktiv verwalteten Portfolio bietet, das die gesamte Wertschöpfungskette dieses aufstrebenden Ökosystems abdeckt, einschließlich fortschrittlicher Software, Hardware und grundlegender Technologien. Unter der Leitung eines Teams mit nachweislicher Erfahrung in der globalen Skalierung transformativer Technologien verfolgt das Unternehmen einen langfristigen, partnerschaftlich orientierten Ansatz. Es stellt Kapital und strategische Beratung zu Markteinführungsstrategien, regulatorischen Rahmenbedingungen und Transaktionsberatung bereit und erleichtert dabei die Kontaktaufnahme zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern.

Mehr erfahren:

https://www.humanoidglobal.ai/

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Shahab Samimi

Chief Executive Officer

finance@humanoidglobal.ai

mailto:info@humanoidglobal.ai

(604) 602-0001

CSE:ROBO

OTCQB:RBOHF

FWB:0XM1

IM NAMEN DES MANAGEMENTS

Shahab Samimi

Chief Executive Officer

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82091Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82091&tr=1



