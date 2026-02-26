- NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT -

Vancouver, BC & Frederiksberg, Dänemark - 26. Februar 2026 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. ("Humanoid Global" oder das "Unternehmen") (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Bereich der humanoiden Robotik und verkörperten KI konzentriert, freut sich, bekannt zu geben, dass es seine strategische Investition in HOWTOROBOT HOLDING INC. ("HowToRobot") abgeschlossen und einen Beratungsvertrag mit dem Unternehmen unterzeichnet hat.

Eine von HowToRobot durchgeführte Studie zeigt, dass tschechische Hersteller angesichts des anhaltenden Arbeitskräftemangels unter erheblichem Druck stehen, ihre Produktion stärker zu automatisieren, da landesweit etwa 264.000 Stellen unbesetzt sind, während die Arbeitskosten seit 2016 um 83 % gestiegen sind#_edn1. Diese kombinierte Dynamik führt zu einer steigenden Nachfrage nach Automatisierungslösungen, insbesondere bei KMU, die solche Technologien bisher als zu komplex oder zu kostenintensiv erachtet haben[2].

Im Rahmen der jüngsten Finanzierungsrunde von HowToRobot schloss sich Humanoid Global der Holman Robotics, LLC ("Holman") an, die kürzlich einen speziellen Geschäftsbereich für Robotik gegründet hat, der Lösungsdesign, flexible Finanzierung und Lifecycle-Asset-Management integriert, um eine schnellere Bereitstellung und eine skalierbare Einführung von Automatisierung zu unterstützen. Die Investition von Holman bietet die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit HowToRobot, um einen durchgängigen Weg von der Planung bis zum Einsatz mit integriertem Asset-Management und Finanzierungsmöglichkeiten zu schaffen, der die langfristige Expansion fördert[3].

"Wir freuen uns, gemeinsam mit Holman in HowToRobot zu investieren", sagte Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global. "Holmans Fähigkeiten bei der Strukturierung und Unterstützung von Robotik-Initiativen steigern den Wert für Unternehmen, die Robotik einführen möchten, erheblich."

Der Beratungsvertrag formalisiert die Beratungs- und Consultingbeziehung zwischen Humanoid Global und HowToRobot, in deren Rahmen Humanoid Global im Beirat von HowToRobot mitwirken und strategische Leitlinien für die allgemeine Geschäftsausrichtung des Unternehmens liefern wird. Der Vertrag hat eine anfängliche Laufzeit von 2 Jahren und sieht weder eine direkte finanzielle Entschädigung noch die Ausgabe von Aktien oder die Zahlung eines laufenden Honorars an Humanoid Global vor. Die Vereinbarung soll die Beziehung zwischen Humanoid Global und HowToRobot bei der Entwicklung von maßgeschneiderten Robotiklösungen für die Portfoliounternehmen von Humanoid Global stärken.

"Unternehmen nutzen die Plattform von HowToRobot, weil sie bei Investitionen in die Automatisierung mehr Vorhersehbarkeit wünschen - geringeres Risiko, überschaubarere Kosten und einen schnelleren Weg von der Idee zur Umsetzung", sagte Søren Peters, CEO von HowToRobot. "Indem wir Reibungsverluste bei der Planung und Beschaffung von Automatisierungslösungen verringern, tragen wir dazu bei, deren wiederholbare Einführung in großem Umfang zu ermöglichen. An diesem Punkt deckt sich unsere Arbeit auch mit dem Ziel von Humanoid Global, stärkere und besser vernetzte Robotik-Ökosysteme zu unterstützen."

Das Unternehmen schloss am 26. Februar 2026 die Investition in Höhe von 75.000 USD in der Series-A-Runde von HowToRobot ab.

Über Humanoid Global Holdings Corp.

Humanoid Global Holdings Corp. (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF) ("Humanoid Global" oder das "Unternehmen") ist ein börsennotierter Investment-Emittent, der ein Portfolio von wegweisenden Unternehmen im wachsenden Bereich der humanoiden Robotik und der verkörperten KI aufbaut, in diese investiert und ihr Wachstum beschleunigt. Das Unternehmen fungiert als globale Investitionsplattform, die Liquidität und Zugang zu einem aktiv verwalteten Portfolio bietet, das die gesamte Wertschöpfungskette dieses aufstrebenden Ökosystems abdeckt, einschließlich fortschrittlicher Software, Hardware und grundlegender Technologien. Unter der Leitung eines Teams mit nachweislicher Erfahrung in der globalen Skalierung transformativer Technologien verfolgt das Unternehmen einen langfristigen, partnerschaftlich orientierten Ansatz. Es stellt Kapital und strategische Beratung zu Markteinführungsstrategien, regulatorischen Vorgaben und Transaktionsberatung bereit und erleichtert dabei die Kontaktaufnahme zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen zu historischen Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "plant", "erwartet", "beabsichtigt", "rechnet mit", "glaubt", "nimmt an" oder Abwandlungen solcher Begriffe und Formulierungen oder durch Aussagen identifiziert werden, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden", sowie durch ähnliche Begriffe oder deren Verneinungen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über: die Chancen, die Pläne und die mögliche Zusammenarbeit von HowToRobot mit Holman; die erwarteten Vorteile der Investition des Unternehmens; sowie die umfassendere Investitionsstrategie und die Ziele von Humanoid Global.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen des Managements unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Einschätzung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen. Solche Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Veränderungen der Marktbedingungen, geschäftliche und wirtschaftliche Entwicklungen, behördliche Genehmigungen, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und die Leistung von HowToRobot und anderen Portfoliounternehmen. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, finden Sie in seinem Profil auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen sowie den Einschätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zu diesem Zeitpunkt. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

